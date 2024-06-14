آخر تطورات الحالة الصحية لـ أوبرا وينفري بعد نقلها للمستشفى

كشفت الإعلامية الأمريكية جايل كينج مقدمة برنامج «CBS»، تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري بعد تدهور حالتها الصحية، ودخولها المستشفى، وذلك عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور انستجرام.

تطورات الحالة الصحية لـ أوبرا وينفري

وأوضحت كنيج، أن أوبرا وينفري أصبحت بخير واستقرت حالتها بشكل تام، لافتة إلى أن وسائل الإعلام سطلت الضوء بشكل مبالغ فيه حول حالتها الصحية، وأن ما تعرضت له كان بسبب إصابتها بفيروس في المعدة، والذى أدى إلى التسبب في جفاف شديد لها، وتغيبت عن حضور توقيع كتابها، واضطرت للذهاب إلى المستشفى حيث جرى إسعافها بالمحاليل اللازمة لتعويضها عن حالة الجفاف التي تعرضت لها.

وتابعت الإعلامية جايل كينج قائلة: «تعرضت لوابل من المكالمات التي تسألني عما إذا كانت أوبرا بخير؟ الجواب نعم»، وأجرت بعدها مكالمة من أجل طمأنة الجمهور عليها بكافة دول العالم.

الإعلان عن اصابة أوبرا وينفري

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلنت في الساعات القليلة الماضية عن تدهور الحالة الصحية لـ أوبرا وينفري، ما أدى لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج بعد 5 أشهر من استخدامها بعض الأدوية من أجل انقاص وزنها.