كريس روك يرفض مقابلة أوبرا وينفري وإعلان مع ويل سميث: لن أكون ضحية

قال الممثل الكوميدي كريس روك، إنه لا ينوى التحدث بشكل علني عن واقعة الصفع التي تعرض لها من قبل النجم ويل سميث في حفل توزيع جوائز أوسكار، مارس الماضي، مشيرا إلى أنه رفض الظهور مع مقدمة البرامج أوبرا وينفري، في لقاء تلفزيوني للحديث عن الواقعة، جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وقال كريس روك خلال العرض الكوميدي، إنه بخلاف رفضه الظهور مع وينفري، رفض المشاركة في إعلان «سوبر بول» مع سميث نفسه، موضحا: «لن تراني في أي مقابلات أبكي من قلبي بشأن هذا، لن أكون ضحية»، وفقا لما نشره موقع «ET».

كريس روك يرفض تقديم أوسكار 2023

أوضح عدد من المتواجدين في العرض، أن «روك» كشف أنه عرض عليه تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار العام المقبل، لكنه رفض، وفقا لأحد شهود العيان: «قال كريس مازحا إن العودة إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، بمثابة العودة إلى مسرح الجريمة، وقال إن الأمر يشبه مطالبة نيكول براون سيمبسون بالعودة إلى المطعم الإيطالي، حيث تركت نظارتها».

استمر كريس روك، في تسليط الضوء على الحادث، على الرغم من أنه اعترف بأن تعرضه للضرب من قبل ويل سميث، أكثر بكثير مما تفعل الكلمات، وقال شاهد عيان آخر إن روك تحدث عن الحادث «لبضع دقائق بطريقة ساخرة، لكنه أبقى على حديثه قصير وراق».

ويل سميث: حاولت التواصل مع كريس

في 29 يوليو الماضي، نشر ويل سميث رسالة فيديو شخصية للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي اعتذر فيها لكريس روك وعائلته وأصدقاءه، عن فضيحة صفعة الأوسكار الشهيرة، وكشف أنه حاول التواصل مع «روك»، قائلا: «كان الرد على رسالتي أنه لم يكن مستعدًا للحديث، وسيتواصل معي عندما يكون قادرا على كذلك».