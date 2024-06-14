وفاة حاج من المنوفية خلال أداء المناسك في السعودية.. «كان صائما»

حزن عميق اتشحت به مدينة الشهداء، عقب وفاة حاج من المنوفية خلال أداء المناسك في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، بعدما سافر لأداء فرض الرحمن، لينال حسن الخاتمة ويتوفى صائمًا ويدفن في البقيع بالمدينة المنورة.

كان الحاج محمد السحيمي، موجه اللغة العربية بالمعاش بإدارة الشهداء التعليمية في محافظة المنوفية، معروفا بين أهالي قريته بـ«معلم الأجيال» فيما ودعه أحد زملاءه بكلمات مؤثرة قال فيها: «هنيئًا لمن رزقه الله حسن الخاتمة، معلم الأجيال ومعلم لغة القرآن، يشاطر توجيه اللغة الإنجليزية وأسرة اللغة الإنجليزية، وفاة المربي الفاضل موجه أول اللغة العربية سابقًا الأستاذ محمد السحيمي، الذي وافته المنية اليوم صائمًا وهو يؤدي فريضة الحج في الأراضي المقدسة، اللهم اغفر له و ارحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أحد الأهالي يروي علاقته بحاج المنوفية الراحل

الدكتور أشرف فهمي، أحد أهالي مدينة الشهداء، روى لـ«الوطن» قصة وفاة حاج بالمنوفية في أثناء أداء مناسك الحج، موضحًا أنه تعامل مع «السحيمي» كثيرًا في الأعمال الخيرية: «علاقتي بيه أنه كان يتعاون معايا كتير في الخير، لأني رئيس جمعية خيرية في الشهداء، هو كان موجه لغة عربية وطلع على المعاش، وكنت بشوفه كتير في المسجد ودايمًا بيصلي بالناس».

وفاة حاج من المنوفية في مناسك الحج

وخلال الساعات الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حاج المنوفية الذي رحل في مناسك الحج، وانهالت عليه مئات الأدعية المصحوبة بالتهنئة على ما وصفوه بـ«حسن الخاتمة» بعدما رحل في الأراضي المقدسة، ودفن بأرض البقيع.