تسبب في وفاة حاج سوداني.. 7 نصائح لتفادي هبوط الدورة الدموية

عدد كبير من الناس شقوا الرحال لأداء مناسك الحج، في وقت تمر فيه المملكة بطقس شديد الحرارة، وهذه الأجواء تجعل بعض الفئات عُرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، أو الإصابة بنوبات قلبية، كما حدث لأحد الحجاج السودانيين، لذا نقدم لزوار بيت الله الحرام، 7 نصائح طبية للوقاية من الأمراض السابقة..

سبب وفاة أول حاج سوداني بمكة المكرمة

بحسب التفاصيل الواردة عن البعثة الطبية لمكتب شؤون حجاج السودان، توفي أول حاج لموسم 1445 هجرية، الحاج عبدالماجد الحاج أبو من ولاية شمال دارفور، بالأراضي المقدسة بمكة المكرمة، وهو ما أثار حزن وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بعد أداء العمرة تعرض الحاج السوداني لإجهاد شديد، تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية، تم إسعافه للمستشفى وقبل وصوله فاضت روحه إلى بارئها، بحسب صحيفة أخبار السودان.

الدكتور محمد زردق، استشاري القلب والأوعية الدموية، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أشهر أسباب الوفاة بالنوبات القلبية وهبوط الدورة الدموية في الحج يكون نتيجة الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة، انخفاض في مستويات تدفق الدم وزيادة سمكة وزيادة انقباض الأوعية الدموية، زيادة معدلات ضربات القلب للحفاظ على مستوى ضخ الدم، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لنقل الأكسجين والعناصر الغذائية للجسم.

وقدم «زردق» بعض النصائح لتفادي هبوط الدورة الدموية والنوبات القلبية كالتالي:

شرب كميات كبيرة من المياه.

عدم التعرض المباشر للشمس حال الشعور بالتعب وأداء المناسك في وقت لاحق.

عدم بذل مجهود بدني شاق، بالنسبة للحجاج الذين يحملون أمتعة ثقيلة، ويجب حمل ما يحتاجون إليه فقط.

التنقل ضمن أفواج، لكن يجب البعد عن الزحام الشديد.

ارتداء الملابس الفاتحة بالنسبة للنساء، والابتعاد عن الأسود لأنه يجذب الشمس وتؤثر عليه، ما يُسبب الإجهاد بسبب الحرارة.

تناول السوائل للوقاية من الجفاف، مثل عصير الليمون.

التوجه لأقرب فرد أمن حال التعرض لانخفاض الضغط، أو ضيق التنفس للاتصال بالإسعاف فورًا.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد رشاد، استشاري الجراحة العامة بمستشفى المطرية التعليمي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، النصائح التالية لتفادي هبوط الدورة الدموية:

عند العودة إلى السكن أو الفندق ابتعد عن تشغيل التكييفات مباشرة بعد التعرض للطقس الحار.

يجب غسل الوجه بالماء، ثم الاستلقاء في مكان جيد التهوية، ثم تشغيل المروحة في آخر خطوة.

الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والشاي، لتفادي جفاف في الجسم والشعور بالإرهاق والتعب.

وأضاف«رشاد» قائلًا إن بعض الحجاج يسبب لهم هبوط الدورة الدموية الأعراض التالية: