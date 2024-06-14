الرئيس السيسي يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج كتب: منتصر سليمان 07:14 م | الجمعة 14 يونيو 2024 الرئيس السيسي أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى جدة لأداء مناسك الحج. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة متجها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعيد: نشكر جهودكم لقيادة مسيرة البناء كاتب صحفي: السيسي يسعى لمد مظلات حماية اجتماعية تتوافق مع المعدلات العالمية السيسي الرئيس السيسي مكة جدة بقلم منتصر سليمان