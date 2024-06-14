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الرئيس السيسي يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

كتب:

منتصر سليمان
07:14 م | الجمعة 14 يونيو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى جدة لأداء مناسك الحج.

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