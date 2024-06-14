وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعيد: نشكر جهودكم لقيادة مسيرة البناء

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

تهنئة وزير التنمية المحلية للرئيس بالعيد

وقال وزير التنمية المحلية، في نص البرقية: «يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامة والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار».

قيادة مسيرة البناء والتنمية

وأضاف اللواء هشام آمنة: «شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة، أمل سيتحقق بإذن الله، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام.

وزير التنمية يهنئ رئيس الوزراء

كما هنأ وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية في برقية التهنئة: «يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بخالص اعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويعيدها عليكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف: «وأن يجعل هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

وزير التنمية يهنئ شيخ الأزهر الشريف

كما بعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في البرقية: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة».