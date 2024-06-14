كاتب صحفي: السيسي يسعى لمد مظلات حماية اجتماعية تتوافق مع المعدلات العالمية

أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، أنّ توقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% العام الجاري و4.6 في المئة في السنة المالية 2025-2026 جاء نتيجة لعمل دؤوب ونظرة ثاقبة من القيادة السياسية.

وأضاف «عز الدين»، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك منهج عمل لتعديل الأوضاع الاقتصادية وهيكلة الاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى فرض الاستقرار والأمن وتنمية العنصر البشري ومد مظلات الحماية الاجتماعية بشكل يتوافق مع المعدلات العالمية ومع الظروف المحلية».

وتابع: «معدل النمو العالمي سيكون 2.6%، وبالتالي، لنا أن نفخر بأن مصر جرى تحديدها بـ4.2% خلال السنة الجديدة رغم المتغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي تضرب العالم، بالإضافة إلى استمرار الدفاع المستميت عن العملة الأمريكية، فمنذ يومين تحديدا، أبقى الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة 5.5%، وهو ما يعني استمرار سياسة التشديد النقدي التي تؤثر على كل أسواق العالم، وبالتالي، تنسحب على كل التعاملات المالية».