«رئاسة شئون الحرمين» تعلن عن خطيب الحرم المكي في عيد الأضحى 2024

كشفت رئاسة شئون الحرمين للمسجدين «الحرام والنبوي»، عن خطيب الحرم المكي والمسجد النبوي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يهتم الكثير من المسلمين حول العالم بمتابعة الخطبة التي يتم انتظارها من العام للعام.

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، من هو خطيب الحرم المكي والمسجد النبوي بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنت رئاسة شئون الحرمين، في السطور التالية:

إمام الحرم المكي في عيد الأضحى المبارك

قالت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، إن إمام الحرم المكي خلال عيد الأضحى المبارك 2024، هو فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إمامًا للمسجد الحرام.

بينما يكون إمام صلاة عيد الأضحى للمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا.

خطيب الحرم المكي بعيد الأضحى؟

كما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي.

وبينت أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.