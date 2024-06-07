مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى المبارك في أمريكا وكندا

أعلن مرصد الفلك الدولي أنّ لجان تحري الهلال في الولايات المتحدة وكندا، أكدت عدم ثبوت رؤية الهلال في أمريكا بعد غروب شمس يوم أمس الخميس 6 يونيو.

موعد عيد الأضحى في أمريكا وكندا

وتابع المرصد بأن اللجان أعلنت أنّ السبت 8 يونيو غرة شهر ذي الحجة، وأن موعد عيد الأضحى في أمريكا وكندا سيوافق يوافق يوم الاثنين 17 يونيو.

السبت موعد وقفة عرفات بالسعودية

وكانت المحكمة العليا في السعودية، أعلنت أن اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وبالتالي سيكون الوقوف على جبل عرفة في يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وبذلك يكون العاشر من ذي الحجة يوم الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.