«رئاسة الحرمين» تكشف عن إمام الحرم المكي في صلاة عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، أنه يوافق الأحد 16 يونيو الجاري، لذا يتساءل الكثير عن إمام الحرم المكي في صلاة عيد الأضحى2024 - 1445.

من هو إمام الحرم المكي في صلاة عيد الأضحى؟

كشفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، عن إمام الحرم المكي خلال صلاة عيد الأضحى المبارك 2024، وهو الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إمامًا للمسجد الحرام.

بينما يكون إمام صلاة عيد الأضحى للمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا.

من هو خطيب عيد الأضحى في الحرم المكي؟

كما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الأضحى بالمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي.

وبينت أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، تكون بعد شروق الشمس بربع ساعة.