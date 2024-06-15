تفاصيل طرح وزارة الإسكان وحدات جديدة في مختلف المدن

حزمة جديدة من الوحدات السكنية، اعتزمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرحها أمام المواطنين، البعض منها كامل التشطيب والبعض الآخر «نصف تشطيب»، وذلك في غالبية المُدن الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لتوفير مناطق سكنية متميزة للمواطنين بعيدة عن الأماكن المزدحمة حالياً سواء في القاهرة أو الجيزة.

مشروع «Valley Towers»

- تقرر طرح 984 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من المشروع.

- يقع المشروع بمدينة حدائق أكتوبر.

- الوحدات السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

- تتراوح المساحات بين 95 و100 متر مربع.

- كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد ستكون متاحة ابتداءً من 30 يونيو 2024.

- الوحدات السكنية على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري.

- سيتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف.

- سيتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وفق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان.

- يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات.

السويس الجديدة

- جاري تجهيز 2064 شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- الوحدات السكنية ضمن «سكن لكل المصريين».

- القطاع السكني يضم 86 عمارة.

- تنفيذ شبكات البنية التحتية للمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان خاصة قطاع المياه والصرف.

مدن العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والسويس الجديدة

- طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%.

- الوحدات الجاري طرحها ستكون بنظام القرعة.

- التقسيط سيكون بين 3 سنوات حتى 7 سنوات وتصل إلى 30 سنة.

- المقدم سيكون ما بين 40% و50%.

- الوحدات السكنية ستكون «نصف تشطيب» ومن حق أي مواطن التقدم للحصول عليها.

مشروع الإسكان الأخضر

- طرح جديد لوحدات إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- يضم الطرح الجديد وحدات سكنية بالعاشر من رمضان وأسوان الجديدة والعبور الجديدة.

- كما يشتمل على حدائق أكتوبر وحدائق العاصمة شرق القاهرة.

- يضم الطرح وحدات سكنية جديدة كاملة التشطيب.

- الوحدات جاهزة للسكن الفوري بمساحات تبدأ من 75 مترا وتصل إلى 120 مترًا.