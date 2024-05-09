بشرى سارة للمواطنين.. «الإسكان» تستعد لطرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للإعلان عن طرح حزمة وحدات سكنية جديدة تضم وحدات سكنية فاخرة بعدد من المشروعات مثل أبراج حدائق أكتوبر «بمشروع "valley towers"، ووحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر، وعدد من وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة ومشروع سكن مصر، والإسكان الساحلي ذي الطابع الساحلي، وغيره من المشروعات الكبرى بجميع محافظات الجمهورية.

الانتهاء من حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن سعر المتر في الوحدات المقرر طرحها تتراوح ما بين 7000 وتصل إلى 16 ألف جنيه للمتر، وذلك حسب المساحة والموقع، وبأنظمة سداد ميسرة تبدأ من الدفع الفورى بنظام الكاش، أو التقسيط على 3 سنوات أو 5 أو 7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي حسب رغبه المستفيدين.

وأشارت إلى أن جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز بالطرح الجديد، والمتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء من حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بمشروع «بيت الوطن» والجاري حجزها الآن، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية المتوقع الانتهاء من طرحها خلال يونيه القادم ما بين 95 مترا وتصل لـ150 مترا، جاهزة للتسليم الفوري.

الوحدات السكنية المطروحة بالمشروع

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «Valley towers» بحدائق أكتوبر، غرب القاهرة، وبمساحات تتراوح ما بين 95 إلى 100 متر مربع.

وكان الدكتور عاصم الجزار، أعلن أن الوحدات السكنية المطروحة بالمشروع، تتميز بموقع حيوي على طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري الكبير، كما تتمتع بإطلالة مباشرة على هضبة الأهرامات مباشرة.