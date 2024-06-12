«الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق في العبور الجديدة

تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندسين أحمد عمران وأشرف فتحي وكمال بهجات، مساعدو نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ومسؤولو الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

عرض تقديمي عن المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة العبور

وفي مستهل الزيارة، قٌدم عرض عن المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والمرافق والإسكان داخل المدينة، وكذلك عرض تقديمي عن آخر الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.

تفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وانتقل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومرافقوه، للقيام بجولة تفقدية شملت المرور على وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالحي الـ16، والذي يضم 433 عمارة بها 10 آلاف و392 وحدة سكنية، لمتابعة مستوى التشطيبات الخارجية والداخلية، وشاهدوا نموذجًا من تشطيب الوحدات بوحدة سكنية بمساحة 90 مترمربع.

ووجه نائب رئيس الهيئة، الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف العمل لإنهاء الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، والتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.

تفقد مشروعات الطرق والمرافق الخدمية

وفي إطار استكمال متابعة مشروعات الطرق والمرافق داخل المدينة، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طريق R3 بطول 5.8 كيلومتر، والذي يربط منطقة الأمل بالطريق الدائري الأوسطي، وطريق R4 بطول 11.2 كم، والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وشدد المهندس أمين غنيم، على أهمية الالتزام بالجودة في تنفيذ جميع بنود الأعمال والاهتمام بالاختبارات الجارية على أعمال الطرق في المدينة.

كما تفقد مسئولو الإسكان المجاورات (209م – 276م – 350م – 400م – 450م – 500م ) بمنطقة الأمل سابقًا، للوقوف على آخر أعمال المرافق وأعمال الرصف تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي قريبًا للعملاء الذين جرى توفيق أوضاعهم.

الالتزام بتنفيذ المشروعات السكنية في مواعيدها المحددة سلفا

واختتم نائب رئيس الهيئة زيارته التفقدية إلى مدينة العبور الجديدة، بمشروع تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315 مم، لنقل المياه إلى الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500 مم، كما جرى التنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ، وسرعة استكمال باقي أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي.