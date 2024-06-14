الهيئة السعودية للمياه: مكة تتلقى 3 مليارات و600 مليون لتر مكعب ماء يوميا

قال سلطان بن محمد الراجحي، المتحدث باسم الهيئة السعودية للمياه، إن المياه المتوفر للحاج في المشاعر المقدسة فريدة من نوعها، وغير موجودة في أي بقعة في العالم إلا في المملكة.

مياه الحجاج في المشاعر المقدسة

وأضاف «بن محمد الراجحي»، خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج «مانشيت» المذاع على قناة «سي بي سي»، في حلقة خاصة من الأراضي المقدسة، أن هذه المياه ليست طبيعية، فقد تمت إضافة معدن المغنيسيوم لها لتصبح مفيدة لصحة الإنسان بشكل أكبر، خاصة مرضى السكري، لافتًا إلى أن القدرات الإنتاجية لإمداد مكة المكرمة المشاعر المقدسة بالمياه، تقدر بـ3 مليارات و600 مليون لتر مكعب من المياه يوميًا.

استخدام المياه في المشاعر المقدسة

واختتم بالإشارة إلى أنّ السعودية انتقلت من الندرة في قطاع المياه بمكة المكرمة إلى الوفرة، وهناك رفاهية في استخدام المياه في المشاعر المقدسة في التبريد، بينما تكفلت المملكة بتوفير المياه على بعد أمتار من كل الحجاج، وهو واجب وشرف بأن نخدم ضيوف الرحمن.