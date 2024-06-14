بدء تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى عرفات (صور)

بدأت اليوم شركات السياحة المنظمة للحج السياحي لهذا العام، وعددها نحو 1892 شركة، في تصعيد 25 ألف حاج من مقار إقامتهم في مكة المكرمة إلي صعيد عرفات، وذلك لتأدية الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة غدا السبت.

حجاج السياحة بمكة المكرمة

وأكد وائل حفني عضو بعثة الحج السياحي مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار، أن هناك أكثر من 600 أتوبيس متواجدة حاليا أمام الفنادق المقيم بها حجاج السياحة بمكة المكرمة، لنقلهم إلى مشعر عرفات، لافتا إلى أن هناك خطة بمواعيد محددة لتحرك كل أتوبيس منعا للزحام والتكدسات.

وأشار إلى أن مخيمات حجاج السياحة بمشعر عرفات تقع في أماكن مميزة ويتوافر بها كافة الخدمات، وجميعها ملحق بها دورات مياه على أعلى مستوى تكفي جميع الحجاج المتواجدين بالمخيم .

إجراءات احترازية لضمان احتياجات الحجاج

ومن جهته، قال أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، إن هناك إجراءات احترازية لضمان احتياجات الأمن والسلامة لجميع الحجاج بالمخيمات، وضمان إحكام الرقابة على منافذ المخيمات لقصر دخول مخيمات الشركات على حجاج السياحة ومنع دخول الغرباء.

وأشار إلى أن كافة الخيام التي سيقيم بها حجاج السياحة في عرفات مصنوعة من مواد مضادة للحريق، ومزودة بأجهزة تكييف، وتقدم 3 وجبات طعام طوال يوم عرفات للحجاج فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم على مدار اليوم.