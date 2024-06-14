شركات المياه بالمحافظات ترفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع جميع الشركات التابعة بالمحافظات، حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

التأكد من جودة المياه المنتجة

أكد محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، التزام قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالشركة بإجراء كل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على المياه المنتجة، بدءا من خروجها من المحطات حتى وصولها للمواطن، من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.

ترشيد استهلاك مياه الشرب

أشارالمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، إلى انتظام العمل في كل مواقع الشركة، واستمرار نظام النوبتجيات في المحطات والروافع لضمان تقديم خدمات مياه الشرب بجودة عالية للمواطنين، مطالبا المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب خلال فترة العيد، وعدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة.

متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن

أضاف المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه تم تشكيل لجنة أزمات لمتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لضمان عرضها وحلها فورًا، وتتضمن هذه الشكاوى خاصة المشكلات المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المفاجئ بخطوط المياه ومشكلات الصرف الصحي.

تشكيل فرق طوارئ

واكد اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الإنتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورها خلال تلك الفترة

تشغيل جميع محطات مياه الشرب

واصدر المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعليمات بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى، بالاضافة إلى المحطات الإرتوازية ورفع درجة الاستعداد، نظرا للاستهلاك المتزايد خلال إجازه عيد الأضحى مع ضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد بالمنيا

قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة وتوفير كمية المياه اللازمة، لاستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشكلات، قد تطرأ في الشبكات والمحطات.