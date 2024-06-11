تطبيق قرار منع دخول السيارات بدون تصاريح إلى المشاعر المقدسة.. احذر السجن والغرامة

قررت الإدارة العامة للمرور التابعة في المملكة العربية السعودية، بدء العمل بقرار منع دخول المركبات غير المُصرح لها إلى منطقة المشاعر المُقدسة، من منتصف ليل الثلاثاء، الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة لعام 1445هـ.

غرامة 50 ألف ريال عن كل مخالف

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» فإن قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور حذرت من نقل غير الحاملين لتصاريح حج نظامية، مٌشيرًا إلى أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، هي السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي عن كل مخالف يتم نقله.

وأشار المرور السعودي، إلى أن الغرامة المالية ستزيد بتعدد المُخالفين المنقولين، بالإضافة لمٌصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المٌساهم.

سيتم ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة

وحذرت السلطات السعودية من ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة.

وأشارت السلطات السعودية إلى أن هناك غرامة 10 آلاف ريال سعودي ستٌطبق على كل من يضبط من المواطنين والوافدين داخل المشاعر المقدسة، ومدينة مكة المكرمة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة والمنطقة المركزية، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ومراكز الفرز وهو لا يحمل تصريح حج، وسيتم ترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة.