«السياحة»: تصعيد 7 حجاج إلى عرفات عبر سيارات الإسعاف

أعلنت بعثة الحج السياحي، تصعيد 7 من حجاج السياحة اليوم، إلى مشعر عرفات، عبر سيارات الإسعاف، إذ يحتاجوا إلى الرعاية الصحية، موضحة أن هؤلاء الحجاج سيكونوا علي صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم من الحج، بالوقوف بعرفة غدا السبت.

وقالت سامية سامي، رئيسة بعثة الحج السياحي، إن عدد وفيات حجاج السياحة بالسعودية خلال الموسم الحالي، بلغ حتى الآن 2، موضحة أن هناك سيدتان توفيتا بالأراضي المقدسة، تم دفن إحداهما بمكة المكرمة، بعد الحصول على موافقة أهلها، فيما يتم حاليا إنهاء إجراءات دفن المتوفاة الأخرى سواء بإعادتها إلي أرض الوطن، أو دفنها بمكة المكرمة، لافتة إلى أن تحديد مكان الدفن سيكون وفقا لقرار أسرة المتوفاة.

وأضافت لـ«الوطن» أن هناك 11 من حجاج السياحة، كانوا يتلقون علاجا بمستشفيات مكة المكرمة، خرجوا جميعا اليوم وتصعيدهم إلى عرفات سواء مع شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج الخاصة بهم، وفقا للرأي الطبي، أو عبر سيارات الإسعاف.

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي، إلى أن جميع حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج بخير، موضحة أن هناك لجنة من بعثة الحج السياحي، مخصصة لمتابعة الحالات المرضية للحجاج، حال تحويلهم للمستشفيات السعودية، مشيرة إلى أن هناك متابعة صحية من بعثة وزارة الصحة المتواجدة بالسعودية، لمرافقة الحجاج المصريين.