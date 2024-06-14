أيام التشريق 2024.. تكبير ورمي جمرات وإتمام مناسك الحج

تبدأ أيام التشريق 2024 مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافق «17، 18، 19» يونيو 2024، وتُعد هذه الأيام من أهم شعائر الحج، حيث يقضيها الحجاج في منى، مرددين التكبيرات، ورامين الجمرات، ومُكملين مناسكهم.

أهمية أيام التشريق

ـ إتمام مناسك الحج: تُعد أيام التشريق جزءًا لا يتجزأ من مناسك الحج، حيث يكمل الحجاج فيها ما تبقى من شعائر الحج، مثل رمي الجمرات، وتقديم الأضاحي، وحلق الشعر أو قص الأظافر.

التكبير: يُعد التكبير من أهم شعائر أيام التشريق، حيث يردد الحجاج التكبيرات بصوتٍ عالٍ بعد كل صلاة، تعبيرًا عن فرحتهم وشكرهم لله تعالى على أداء فريضة الحج.

* التصدق: يُستحب للمسلمين التصدق خلال أيام التشريق، وذلك من خلال توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين.

* صلة الرحم: تُعد هذه فرصة طيبة لصلة الرحم وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، حيث يجتمع الحجاج من جميع أنحاء العالم في منى، ويتبادلون التهاني والتبريكات.

أعمال الحجاج في أيام التشريق

ـ رمي الجمرات: يرمي الحجاج الجمرات الثلاث في منى، وهي جمرة العقبة وجمرة الأولى وجمرة ثانية، ويكون رمي الجمرات في أيام التشريق بعد شروق الشمس.

ـ نحر الأضاحي: يُستحب للمسلمين نحر الأضاحي في عيد الأضحى، وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين.

ـ حلق الشعر أو قص الأظافر: يُستحب للمُحرمين حلق الشعر أو قص الأظافر بعد رمي جمرة ثانية في آخر أيام التشريق.

ـ التكبير: يُردد الحجاج التكبيرات بصوتٍ عالٍ بعد كل صلاة، تعبيرًا عن فرحتهم وشكرهم لله تعالى على أداء فريضة الحج.

ـ صلة الرحم: تُعد هذه فرصة طيبة لصلة الرحم وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، حيث يجتمع الحجاج من جميع أنحاء العالم في منى، ويتبادلون التهاني والتبريكات.

فتُعد أيام التشريق من أهم شعائر الحج، حيث يكمل الحجاج فيها ما تبقى من مناسكهم، ويرددون التكبيرات، ويتصدقون على الفقراء والمحتاجين، ويصلون الرحم.