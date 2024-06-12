«الحياة اليوم» يكشف أسعار الأضاحي.. والفرق بين البقري والجاموسي والخراف

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن هذا العام يشهد زيادة في أسعار اللحوم، لكن الأسعار شهدت نزولًا منذ آخر شهرين، بنسب تراوحت بين 10: 15%، لافتًا إلى أن اللحم البلدي الصغير هو الأفضل، ويتم على أساسه وضع استراتيجية للأسعار، ويتراوح سعره بين 380 إلى 420 جنيها.

تحديد سعر اللحمة

أضاف «البسومي»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن قطعية اللحمة هي التي تحدد السعر، بالإضافة إلى الأنواع، سواء اللحمة الجاموسي أو الضاني أو الجملي، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم البقري البلدي منذ 3 أشهر، وصلت إلى 460 جنيها في محلات الجزارة، وثبات الأسعار في الوقت الحالي في موسم اللحمة «عيد الأضحى» أمر جيد للسوق.

أسعار اللحم الجاموسي والضاني

واصل: «أسعار اللحمة الجاموسي تتراوح من 330 إلى 360 جنيها للكيلو، والجاموسي «القايم» أسعارها 150 جنيها للكيلو، وسعر الضاني البرقي يتراوح بين 210 إلى 230 جنيها للكيلو، واللحمة الضاني البلدي تصل إلى 200 جنيه للكيلو».