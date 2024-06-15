باسل عادل: مشهد قتلة السادات باستاد القاهرة أثناء حكم الإخوان أكد أن مصر مختطفة

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن مشهد محمد مرسي وهو يؤدي اليمين في ميدان التحرير، وفتحه للجاكت كان كوميديا، وذلك خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز».

وأضاف قائلًا: «مشهد مرسي في ستاد القاهرة ووجود قتلة السادات أكد لي أن مصر تتعرض للخطف، ورفضت المشاركة في مجلس الشورى، لأنني حصلت على عضوية البرلمان بأصوات الشعب، وكان هناك حراك كبير ومواجهة شديدة بين الجماعة والشعب المصري، وهذا المواجهة حفزت أشخاص كثيرة على المشاركة، ورفضت حتى لأن أكون ضمن قائمة تقوية وتاد الإخوان».

باسل عادل: جبهة الإنقاذ قامت بدور مهم في لحظة تاريخية فاصلة

وتابع أن جبهة الإنقاذ أدت دورا مهما جدا في لحظة تاريخية فاصلة ويُحسب لكل أعضائها هذه المواجهة العنيفة.

وواصل: في البداية انضممت إلي جبهة الإنقاذ عندما كنت ف حزب المصريين الاحرار وبدأو يعلنوا عن أنفسهم وكنت بحضر الاجتماعات بصفتي قيادة من قيادات المصريين الاحرار وشاركت في كل الاجتماعات.

وتابع: «وكان عندي إحساس أن الشغل في الشارع أهم وأبقى، وكنت مهتم أني اشتغل مع أبناء دائرتي في مدينة نصر في فكرة إن المواجهة تكون على الأرض، لأني حسيت إن من غير مواجهة على الارض هتكون ناقصة، وهنا مش بتكلم على المواجهة السياسية ولكن المواجهة الشعبية، وشعبية بكثافة لأننا كنا بنواجه تيار كبير ومًنظم ومعه سلاح الدين، فضلاً عن آلاف الجمعيات الخيرية التابعة لهم، وفي المقابل كانت أسلحتنا تقليدية مثل الحديث عن الهوية المصرية».