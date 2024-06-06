أشرف زكي وإيهاب فهمي في مدرجات ستاد القاهرة لمساندة منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والفنان محمد عبد الحافظ، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة، لمساندة منتخب مصر في مباراته أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أشرف زكي وإيهاب فهمي يدعمون منتخب مصر

والتقط أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد الحافظ، عدة صور وهم بالمدرجات ويحملون علم مصر.

أشرف زكي يحذر من الورش التمثيلية

وفي سياق أخر، حذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشباب من خوض تجربة الورش التمثيلية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نقابة المهن التمثيلية ليس لها علاقة بالورش ولا تعترف بها».

وحضر أشرف زكي، أمس ليلة فنية للاحتفاء بسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب في دار الأوبرا، التي جاءت تحت عنوان «سيدة المسرح وسيدة القلوب»، ضمن أنشطة دار الأوبرا المصرية برئاسة لمياء زايد لتكريم رموز الفن والإبداع.