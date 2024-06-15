افضل ذكر في يوم عرفة.. اعرف ماذا قال الشيخ الشعراوي على جبل عرفات؟

يوم عرفة فيه من خير كبير وبركة واسعة، ويسعى ملايين المسلمين لاستغلال هذا اليوم المبارك بشتى الطرق، كالدعاء والصلاة والصيام وغيره من أشكال العبادة المختلفة، ويسعى المسلمون لترديد ذكر في يوم عرفة لإحياء هذا اليوم المبارك.

أفضل ذكر في يوم عرفة للشيخ الشعراوي

والدعاء وذكر الله والصلاة على النبي من خير العبادات التي يمكن أن يقوم بها المسلم، لاسيما في يوم عرفة، لذا يهتم الكثير من المسلمين بمعرفة أفضل ذكر في يوم عرفة والحرص على ترديده بكثرة خلال ساعات اليوم الكريم، على أمل أن ينالوا من ثواب هذا اليوم.

وعن أفضل ذكر في يوم عرفة، انتشر تسجيل صوتي للشيخ الشعراوي، وهو يردد بعض الأدعية والأذكار، على جبل عرفات، وقال الشعراوي:

- لبيك اللهم لبيك، ومن أولى بالتلبية منك يارب العالمين وقد خلقت الخلق بقدرتك وأنعمت عليهم بدينك فلا لبيك إلا لك

- لبيك لك يا ربي والحمد لك بكل صوره وألوانه لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا

- نسألك يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء

- اللهم كما لبينا دعوتك لبي ضراعتنا واغفر ذلاتنا وارحمنا وارض عنا

أفضل ذكر في يوم عرفة

وبالحديث عن أفضل ذكر في يوم عرفة، فكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه ورد عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

وأوضحت الإفتاء في فتواها حول أفضل ذكر في يوم عرفة، أنه ورد في السنة النبوية عدد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار حيث قالت الإفتاء: "ورد بسند ضعيف عن علي -رضي الله عنه- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(أكثرُ دعائي ودعاءِ الأنبياءِ قبلي بعَرَفَةَ: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، اللهم اشرحْ لي صدري، ويسِّرْ لي أمري، وأعوذُ بك مِنْ وِسْواسِ الصدرِ، وشَتاتِ الأمرِ، وفتنةِ القبرِ، اللهم إني أعوذُ بك مِنْ شَرِّ ما يلِجُ في الليلِ، وشرِّ ما يلِجُ في النهارِ، وشرِّ ما تَهُبُّ به الرياحُ، ومِنْ شرِّ بوائقِ الدهرِ)".