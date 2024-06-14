دعاء لأهل فلسطين في يوم عرفة.. «اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر»

دعاء لأهل فلسطين في يوم عرفة، من الأدعية التي يحرص المسلم على ترديدها في تلك الأيام المباركة، التي يغتنمها المسلمون للدعاء لأهل غزة للانتصار في حربهم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن يخفف الله عنهم ما يعانونه من اعتداءات مستمرة وسط الدمار وسياسة التجويع على مدار أكثر من 8 أشهر.

دعاء لأهل فلسطين في يوم عرفة

وفيما يخص دعاء لأهل فلسطين في يوم عرفة، فيمكن الدعاء لهم بالنصرة والرحمة، بأي صيغة إذ أوضحت دار الإفتاء أنّه لا توجد صيغة ثابتة للدعاء لهم، ونستعرض عددًا من الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها لأهل فلسطين في يوم عرفة، بحسب ما أوضحه الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، وهي:

ـ اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عوناً لإخواننا في فلسطين.

ـ اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك، اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم، اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

ـ اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

دعاء لأهل فلسطين في يوم عرفة للشيخ الشعراوي

واستكمالًا للحديث عن دعاء لأهل فلسطين في يوم عرفة، يمكن للعبد أنّ يردد ما يشاء من الأذكار والأدعية الصالحة التي فيها خير الدنيا والآخرة التي يُسن أنّ تبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر، دعاء الشيخ الشعراوي لأهل فلسطين:

- «اللهم إني أسالك أنّ تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه، وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه، وتنصر أخواننا في فلسطين».

- «اللهم إني أسالك أنّ تؤدبهم بحق قولك (وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك)».

- «أسألك يا رب أنّ تؤدبهم بحق قولك (ولنذقينهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)».