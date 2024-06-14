أفضل دعاء يوم عرفة 1445 للشيخ الشعراوي.. ردده الآن

أفضل دعاء يوم عرفة 1445، من الأدعية التي يحرص المسلم على تردديها في هذه الأيام المباركة، فهو يوم الحج الأكبر، ومغفرة الذنوب والعتق من النار، وقالت فيه دار الإفتاء المصرية، إنّ يوم عرفة له عظيم الفضل؛ ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، موضحة أن الحديث يعني أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية.

أفضل دعاء يوم عرفة 1445

وحول أفضل دعاء يوم عرفة 1445، فقد ورد في صحيح بن ماجه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه: من قالَ حينَ يصبحُ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، كانَ لَهُ عدلَ رقبةٍ من ولدِ إسماعيلَ، وحطَّ عنهُ عشرُ خطيئاتٍ، ورفعَ لَهُ عشرُ درجاتٍ، وَكانَ في حرزٍ منَ الشَّيطانِ حتَّى يُمْسيَ، وإذا أمسى فَمِثْلُ ذلِكَ حتَّى يُصبِحَ. كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، في يَومٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كانَتْ له عَدْلَ عَشْرِ رِقابٍ، وكُتِبَتْ له مِئَةُ حَسَنَةٍ، ومُحِيَتْ عنْه مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وكانَتْ له حِرْزًا مِنَ الشَّيْطانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسِيَ، ولَمْ يَأْتِ أحَدٌ بأَفْضَلَ ممَّا جاءَ به، إلَّا أحَدٌ عَمِلَ أكْثَرَ مِن ذلكَ.

أفضل دعاء يوم عرفة للشيخ الشعراوي

وبخصوص أفضل دعاء يوم عرفة 1445، يمكن أن يردد المسلم الدعاء بالصيغة التي رددها الشيخ الشعراوي على جبل عرفات، وهي:

«اللهم أنك قد أمرتنا أن نحج بيتك، فامتثلنا وقلنا لبيك، وأمرتنا أن نقف في ساحة رحمتك.. فقلنا لبيك، فكما لبينا دعوتك يا ربي.. لبي ضراعاتنا، وأغفر ذلاتنا، وارحمنا، وارضي عنا، اللهم ما مضى من ذنوبنا فاغفره، اللهم أنا نسألك الخير من حيث تعلم أنه الخير».

وقال الشيخ الشعراوي في دعاء يوم عرفة: «يا ربي.. يا ربي.. يا ربي، بقدرتك على كل شيء، أغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك».

«يا ربي، نسألك بأنك الملك، وأنك على كل شيء قدير، وما تشاء من أمر يكون، اللهم أنك نسألك أن تعطينا من الخير ما تعلم أنه الخير لنا.. في ديننا، وفي دنيانا، وفي أهلنا، اللهم أنا نسألك أن ترزقنا جميعا حبك، وحب من ينفعنا حبه عندك، اللهم ما أعطيتنا مما نحب فأجعله قوة لنا فيما تحب».

دعاء يوم عرفة

واستكمالا للحديث عن أفضل دعاء يوم عرفة 1445، فقد جاء في شرح الحديث أنه قد فتَحَ اللهُ سُبحانَه لعِبادِه كَثيرًا مِن أبوابِ الخيرِ؛ مِن الذِّكرِ والدُّعاءِ والتَّهليلِ والتَّسبيحِ، وأعْطاهُم على ذلك الفضلَ العظيمَ والثَّوابَ الكبيرَ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن فَضْلِ الذِّكرِ بكَلمةِ التَّوحيدِ، وأنَّ مَن قال: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شَريكَ لَه، لَه المُلكُ» فهو سُبحانَه المُختَصُّ بالسُّلطانِ التَّامِّ الَّذي لا يُنازِعُه فيه مُنازِعٌ، «ولَهُ الحَمدُ» فهو المُستحِقُّ له دونَ مَن سِواهُ سُبحانَه، «وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ» فلا يُعجِزُه شَيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ؛ فمَن قال ذلك في يومٍ مِئةَ مرَّةٍ، كانت له مِثلُ ثَوابِ عِتْقِ عَشَرةٍ مِنَ العَبيدِ المَملوكين، وكُتِبتْ له مِئةُ حَسنةٍ، ومُحِيَت عنه مِئةُ سَيِّئةٍ، وكان هذا الذِّكرُ تَحصينًا له مِنَ الشَّيطانِ طَوالَ يَومِه إلى المَساءِ، ولا يَكونُ أحدٌ أفْضَلَ عمَلًا مِنَ الَّذي قال هذا الذِّكْرَ، إلَّا مَن قال هذا الذِّكرَ أزيدَ مِن مِئةِ مرَّةٍ، ويَحتمِلُ أنْ تُرادَ الزِّيادةُ مِن غيرِ هذا الجنسِ مِن الذِّكرِ وغيرِه، أي: إلَّا أنْ يَزيدَ أحدٌ عمَلًا آخَرَ مِن الأعمالِ الصَّالحةِ.