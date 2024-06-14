أفضل دعاء للمتوفى في يوم عرفة.. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور

دعاء للمتوفى في يوم عرفة من أكثر الأدعية التي تهم المسلمين خاصة بالتزامن مع قرب حلول هذا اليوم المبارك، الذي يبدأ خلال ساعات، طمعًا في اغتنام فضله العظيم، الذي يكفر ذنوب عام قبله وعام بعده، والدعاء للأحبة الذين راحلوا إلى جوار ربهم، وذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

دعاء للمتوفى في يوم عرفة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ يوم عرفة يستحب فيه الإكثار من الأعمال الصالحة المختلفة منها الصوم، والذكر والدعاء والابتهال، ودعاء للمتوفي في يوم عرفة من الأمور المستحبة في هذا اليوم المبارك، مؤكدة أنه لا توجد صيغة محددة في هذا الدعاء، وإنما يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء.

ومن صيغ الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء يوم عرفة:

- «اللهم في يوم عرفة اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»- «رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات».

- «اللهم في يوم عرفة اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النار».

- «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر - قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم».

دعاء يوم عرفة

ومن صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها في دعاء للمتوفى في يوم عرفة:

- «اللهم شفّع فيها نبينا ومصطفاك، واحشرهم تحت لوائه، واسقهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبداً.- اللهم مدّ لهم في قبرهم، مد بصرهم، اللهم انزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم افسح لهم في قبرهم، ونوّر لهم فيه برحمتك يا أرحم الرحمين.

- «اللهم اغفرْ لأرواحنا وموتانا»

- «اللهم ارجعْهم إلى أحسنِ ما كانوا فيهِ».

- «اللهم ارفعْ مكانتهم بين المهديين، واخلفْهم في ميراثهم بين الضالين، واحسبْهم معك يارب العالمين»- «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا نذوقِ الفتنةَ بعدهم».