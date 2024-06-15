جيش الاحتلال يستعد للهجوم على لبنان.. وإسرائيل تدرس العواقب

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تستعد لهجوم كبير وواسع النطاق على لبنان، لكنها تنتظر فقط الضوء الأخضر، في وقت تدرس فيه إسرائيل عواقب ذلك.

ويتصاعد الصراع بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية بين البلدين، ويواصل حزب الله استهداف المستوطنات الشمالية والأهداف الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الجنوبية من لبنان وأهدافًا تابعة لحزب الله.

وأكدت القناة أن إسرائيل تعلم جيدًا إمكانية الحرب الحتمية مع حزب الله، وهو بدوره يزيد من خطر زيادة رقعة الحرب.

60 قذيفة صاروخية نحو المستوطنات الشمالية منذ صباح أمس الخميس

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، رصد 10 صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه بلدة المطلة شمالي إسرائيل، كما أطلقت 60 قذيفة صاروخية نحو المستوطنات الشمالية منذ صباح أمس الخميس، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إنهم استهدفوا منصة إطلاق صواريخ باتجاه منطقة أفيفيم ومستودع أسلحة وبنية تحتية في جنوب لبنان.

مجموع الدول السبع تدعو لضبط النس

وأصدر زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع بيانًا مشتركًا بشأن الحرب في قطاع غزة والتصعيد في الشمال، وقالوا في بيانهم إنهم يدعمون بالكامل الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الصفقة، ويدعوون حماس إلى قبوله وتنفيذه.

وعبروا عن قلقهم إزاء التصعيد مع حزب الله، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد.