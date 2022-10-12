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مصر ترحب بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

كتب:

محمد حسن عامر
02:29 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

رحبت مصر، بالتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كما أعربت عن تطلعها لأن يُسهم الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده، للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط.

مصر تدعم استقرار وسيادة لبنان

وجددت مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، التأكيد على دعمها الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

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