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فيلم عصابة الماكس لأحمد فهمي يحقق 600 ألف جنيه في أول يوم عرض

كتب:

بسمة شطا
08:29 ص | السبت 15 يونيو 2024
عصابة الماكس

عصابة الماكس

احتل فيلم عصابة الماكس الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي، المركز الثالث في أول أيام عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى، الذي ينافس من خلاله بجانب عدد كبير من الأعمال السينمائية القوية.

أحمد فهمي يحقق 600 ألف جنيه بـ عصابة الماكس

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم عصابة الماكس للفنان أحمد فهمي حقق في أول أيام عرضه يوم أمس الجمعة إيرادات بلغت نحو 600 ألف جنيه فقط لا غير.

يذكر أن فيلم عصابة الماكس يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد فهمي وروبي وأوس أوس ولبلبة ومحمد لطفى وحاتم صلاح وأحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد السقا وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي وإخراج حسام سليمان.

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بقلم بسمة شطا