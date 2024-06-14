لبلبة: دوري في فيلم عصابة الماكس لا يشبهني.. والأحداث مليئة بالمفاجآت

قالت الفنانة لبلبة، إنها تحمست للمشاركة في بطولة فيلم عصابة الماكس، المنافس في موسم أفلام عيد الأضحى الحالي، معربة عن أمنياتها بالنجاح لجميع الأفلام المشاركة بالموسم، لأن كل عمل يستغرق أبطاله وقتا طويلا في التحضيرات والتصوير، من أجل إمتاع الجمهور في المقام الأول.

تفاصيل مشاركة لبلبة في فيلم عصابة الماكس

أضافت الفنانة لبلبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن دورها في عصابة الماكس لا يشبهها على الإطلاق، وهو ما تسعى له في اختيار أدوارها، وضرورة أن يكون كل عمل يحمل عنصر المفاجأة للجمهور، عما تعود عليه منها من قبل.

وتابعت لبلبة، أن من بين مفاجآت الفيلم، مشاهدها بالتدخين، إذ تعد المرة الأولى لها في تناول السجائر، حتى على المستوى الشخصي، الأمر الذي تعتبره تحديَا كبيرا، مشددة على أن الأحداث مليئة بالمفاجآت لكل الشخصيات، وجميعها في إطار كوميدي.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، أوس أوس، لبلبة، روبي، حاتم صلاح، وآخرين، من إخراج حسام سليمان، تأليف أمجد الشرقاوي، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف، من بينهم النجم أحمد السقا، كريم فهمي، حمو بيكا، وآخرين.