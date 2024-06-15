هل رمي الجمرات في الحج رجم للشيطان؟.. «الأزهر» يوضح

أجاب الأزهر الشريف عن سؤال هل رمي الجمرات في الحج هو رجم الشيطان؟ وذلك بالتزامن مع موسم الحج 2024، إذ توجه الحجاج إلى جبل عرفات لأداء الركن الرئيس للمناسك، ثم استكمال باقي الأركان من طواف الإفاضة ورمي الجمرات.

رمي الجمرات

وأوضح الأزهر الشريف عبر موقعه الرسمي على موقعه الرسمي على الإنترنت أن المسلمين جميعًا اتفقوا على أن رمي الجمرات من شعائر الحج، واشتهر عند بعض العوام أن رمي الجمرات هو رجمٌ للشيطان حقيقةً، وهذا خطأ بالكلية، لم يقل به أحد من العلماء قط؛ أما ورد عن ابن عباس من قوله: «الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون» فإنما يعني به الرجم المعنوي، لا الحسي؛ أي أن الامتثال إلى أمر الله هو عين رجم الشيطان وكيده؛ فرمي الجمرات لا يكون للشيطان حقيقة، وإنما هو رمز لكيده بالامتثال لأمر الله تعالى.

وأضاف الأزهر أن الحكمة من رمي الجمرات تتجلى في عِظَم الانقياد واتباع أوامر الله حتى وإن جهلنا علة الأمر، مشيرًا إلى أنه على الحاج أن يعلم أنه في الظاهر يرمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله.

ماهي الجمرات؟

وأشار الأزهر إلى أن الجمرة هي القطعة الملتهبة من النار، وهي حصاة صغيرة، وفي مناسك الحج يرمي الحاج الجمرات الثلاث الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى «جمرة العقبة» ويجعل الحاج منى عن يمينه وطريق مكة عن يساره وأما الرمي من فوق الجسر يكون في أي جهه.

دعاء رمي الجمرات

ونشر الأزهرعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعاء رمي الجمرات، وهو: «بسم الله، والله أكبر رغمًا للشيطان وحزبه وإرضاءً للرحمن».