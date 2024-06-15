كم عدد الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

رمي الجمرات ليس مجرد فعل تقليدي، بل هو تجسيد لطاعة الله عز وجل واتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعكس التزام ملايين المسلمين حول العالم بأدق التفاصيل في أداء شعيرة الحج المباركة، بدءاً من عدد الحصيات إلى الترتيب في الرمي، ما يضمن لهم أداء شعيرة صحية ومقبولة عند الله تعالى.

كم عدد رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى

وحول الحديث عن عدد الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية الرسمية أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات عند جمهور العلماء، ويكون كالتالي:

1- الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف بمنى.

-2 - الجمرة الوسطى.

3- جمرة العقبة الكبرى.

ضرورة الترتيب في الرمي

وبخصوص رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، أكدت اللجنة في بيان سابق لها أن الترتيب في رمي الجمرات شرط لصحة الرمي عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يجب على الحاج أن يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيرًا جمرة العقبة، وفي حال أخطأ الحاج في الترتيب، وجب عليه إعادة رمي الجمرات التي رماها بغير ترتيب صحيح.

مذهب الحنفية في الترتيب

أما مذهب الحنفية فيرى أن الترتيب في رمي الجمرات هو سنة وليس شرطًا لصحة الرمي. إذا أخل الحاج بالترتيب، يُسن له الإعادة ولكن لا يجب عليه ذلك. هذا التيسير في الفتوى يهدف إلى تخفيف الحرج عن الحجاج الذين قد يخطئون في الترتيب بسبب الزحام أو غيره من الأسباب.

كيفية جمع الحصى وأماكن جمعها

واستكمالا للحديث عن كم عدد رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، ذكر علماء دار الإفتاء المصرية أن الحاج يمكنه جمع الحصى من أي مكان، سواء من المزدلفة أو غيرها، كما أن حجم الحصى ينبغي أن يكون بحجم حبة الفول، ويجوز للحاج جمع جميع حصيات الرمي للأيام الثلاثة مسبقًا، حيث يتم استخدام 49 حصاة إجمالًا، حيث يرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ويرمي أول أيام التشريق إحدى وعشرين حصاة، وكذلك اليوم الثاني.