دواء جديد ينهي معاناة مرضى السكر مع حقن الأنسولين.. «مش هتحس بألم تاني»

آلام مزعجة يشعر بها مريض السكر في أثناء حصوله على حقنة الأنسولين، ما يجعله يستاء من استخدام الحقن ويرغب في حل آخر لإنهاء المعاناة التي يمر بها يوميًا، لذا عمل مجموعة من العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية، على التوصل إلى طريقة جديدة أقل ألمًا بكثير عن الحقنة لضبط نسبة السكر في الدم، وهو ما أُطلق عليه «الأنسولين الفموي».

بديل لحقن الأنسولين

وطور العلماء طريقة جديدة لتوصيل الأنسولين إلى الجدسم لتنظيم مستويات السكر في الدم، من خلال وضع مرضى السكري بضع قطرات تحت ألسنتهم، وهو ما أُطلق عليه «بديل أقل ألمًا لمرضى السكري»، وفق ما نشرته مجلة «Controlled Release» العلمية.

وتوصل العلماء إلى أنّ هناك العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها في تطوير أدوية السكر: «هناك طرق أقل تدخلاً قيد التطوير بمستويات متفاوتة من النجاح، منها بقع الموجات فوق الصوتية التي توصل الأدوية مباشرة عبر الجلد، لكن الطريق الرئيسي للبحث هو توصيل الأنسولين عن طريق الفم»، مشيرين إلى أنّ تناول حبة دواء أمر بسيط وغير مؤلم وهو ما يتم العمل عليه حاليا، إذ جرى اختبار الدواء على فئران التجارب ولا يزال قيد الاختبار.

الأنسولين الفموي

ووفق الدراسة الجديدة، فإن البديل الجديد لحقن الأنسولين هو «الأنسولين الفموي»، لكن بدلًا من ابتلاعه على شكل حبوب يتم تناوله على شكل قطرات توضع تحت اللسان، ووصفها العلماء بأنها طريقة شائعة لتناول الأدوية التي لا تنجو من أحماض المعدة ويمكن أنّ يتم امتصاصها، لذا تعد طريقة فعالة لأن الأنسجة الموجودة تحت اللسان تحتوي على الكثير من الشعيرات الدموية، وهو ما يسمح للدواء بالانتشار بسرعة في مجرى الدم، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.