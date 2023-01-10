«صحة الشيوخ» توصي بتوفير أجهزة مضخة أنسولين للأطفال مرضى السكري

ناقشت لجنة الصحة والسكان برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد بشأن «إضافة جهاز قياس السكر باستمرار ومضخة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكلا»، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، وهيئة الشراء الموحد.

وأوضح النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح، أنَّ مصر تحتل المركز العاشر على مستوي العالم في إصابة الأطفال والبالغين بمرض السكري من النوع الأول، ونظراً لاستحداث نظام لفحص نسبة السكر في الدم لدى الأطفال باستخدام نظام لا يتم فيه وخز الطفل يسمي Continuous Glucose Monitoring system-CGM‏، لذا أصبح من الضروري إضافة جهاز قياس السكر ومضخة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر بدلاً من الأجهزة التقليدية المعتمدة نظراً لأنه يقيس نسبة السكر بشكل مستمر ليلاً ونهاراً ويمكن استخدامه لفتره تصل إلى 14 يومًا متصلة.

وطالب «عبدالماجد»، بتوفير جهاز قياس السكر باستمرار ومضخة الأنسولين لجميع أطفال مرضى السكرى من خلال منظومة التأمين الصحي مراعاةً للبعد الإنساني في التعامل مع الأطفال وتخفيفاً من معاناة الأسر المصرية في التعامل مع هذا المرض.

ومن جهتهم، أوضح ممثلي الحكومة أنَّه تمّ استحداث لجنة عليا للسكر للأطفال سنة 2019 لتحديث بروتوكول السكر ومتابعة العمل بمراكز السكر بالهيئة، إضافة إلى استحداث 3 مراكز سكر نموذجي خلال السنتين السابقين، وبلغ عدد المراكز تسعة فقط خلال 2019، وجار حالياً التوسع في مراكز سكر الأطفال لتشمل جميع فروع الهيئة الباقية ويتم حالياً استحداث مركز بمرسى مطروح والمنيا وسوهاج ونجح حمادي، ووصل عدد الأطفال المسجلة حالياً بالهيئة العامة للتأمين الصحي 50 ألف طفل 1 Type‏ وإعداد Type2 مليون وخمسمائة مريض بالتزامن مع استحداث مراكز سكر الأطفال وتم أيضاً استحداث مراكز سكر خاصة بـ Type2 خلال الفترة السابقة، إذ يصل عدهم إلى 33 مركزا نموذجيا، وإجمالي أعداد مراكز السكر النموذجية الموزعة بمحافظات جمهورية مصر العربية 66 مركز (كبار - أطفال)، غير أنَّه تمّ اعتماد برتوكول صرف مستلزمات المضخة لجميع الأطفال ممن لديهم مضخة أمـا على حسابهم الشخصي أو حكم محمة أو بموافقة خاصة.

وكشف ممثلي الحكومة أنَّه تمّ تدشين منظومة علاج مرض السكر دون وخز بتشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة والسكان رقم 298 لسنة 2021 لبحث ودراسة سبل حقن الأنسولين وقياس السكر بصفة دورية لأطفال لمرضى السكر دون وخز، وتمّ عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد حيث أنها الجهة المسئولة عن الإجراءات اللوجستية المتعلقة بتوريد هذه الأجهزة ومستلزماتها، وتم وضع معايير اختيار الأطفال الذين يناسبهم تركيب المضخة وفقاً للفئات العمرية، والأطفال الذين لن تلائمهم المضخة يصرف لهم جهاز فري ستايل، كما أنَّه يوجد 30 مركز سكري على مستوى الجمهورية يتمّ من خلالها تدريب الأطفال المرضى وأولياء الأمور علي استخدام جهاز مضخة الأنسولين، وأنه يتم صرف مستلزمات تشغيل الأجهزة كل ثلاثة أشهر على نفقة التأمين الصحي، ومازالنا ملزمين بتركيب مضخة الأنسولين للأطفال لحين البت نهائياً في الأمر.

وفي السياق ذاته، أكّد مسئولي هيئة الشراء الموحد أنَّه تمّ الانتهاء من دراسة ملف علاج مرضى السكر دون وخز بعد تشكيل لجنة لتحديد التكلفة المادية للمواصفات المطلوبة، وأن الهيئة جاهزة ومستعدة لتفعيل العقود مع الموردين لتوفير مضخات الأنسولين المطلوبة حال صدور قرار بذلك.

ومن جهتهم، أكّد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مدى أهمية إدراج مضخة الانسولين ضمن منظومة التأمين الصحي لما له من بعد إنساني تجاه التعامل مع الأطفال وهم دعامة الحياة في المجتمع وطالبوا بضرورة تدريب الأطباء والفنيين على التعامل مع أجهزة مضخة الأنسولين ومن ثم تدريب الأطفال وأولياء الأمور لتجنب حدوث أضرار مرضية أو مضاعفات، وكذا تأهيل هؤلاء الأطفال في التعايش مع مضخة الانسولين، وإيجاد آلية مناسبة لتسهيل إجراءات صرف أجهزة مضخة الانسولين ومستلزماتها لهؤلاء المرضى من الأطفال.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة متابعة وزارة الصحة والسكان الموضوع مع مجلس الوزراء لتحديد ما إذا كان سيتم استكمال الموضوع لتوفير الدعم المالي اللازم أم ستكون هناك مبادرة رئاسية وذلك للتوسع في توفير أجهزة مضخة الأنسولين لأطفال مرضى السكري، ومع إيجاد آلية مناسبة لتسهيل إجراءات صرف جهاز مضخة الانسولين ومستلزماتها لهؤلاء المرضى، وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور في التعامل مع هذه الأجهزة.