علامات تدل على إصابتك بمقاومة الأنسولين.. احذر هذا النظام الغذائي

مقاومة الأنسولين هي عملية معقدة تحدث في الجسم عندما تضعف استجابة الخلايا في العضلات والدهون والكبد للأنسولين، وتتوقف عن امتصاص الجلوكوز من الدم أو تخزينه بشكل فعال، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، وبالتالي تزيد خطورة إصابة الإنسان بمرض السكر، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينيك» الطبي.

ويقول الدكتور محمد عبدالوهاب، استشاري أمراض الباطنة والسكر، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك عدة عوامل تسبب حدوث مقاومة الأنسولين، أولها العوامل الوراثية والجينية كما يتسبب اتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية وتخزين الدهون الزائدة في الكبد والبنكرياس في حدوث مقاومة الأنسولين، متابعًا أن التدخين وارتفاع ضغط الدم ومشكلات النوم من أبرز عوامل خطر الإصابة به.

أعراض مقاومة الأنسولين

وأشار «عبدالوهاب» إلى مجموعة من الأعراض التي تشير إلى حدوث مقاومة الأنسولين ما يهدد صحة الإنسان بالإصابة بالسكر، كالتالي:

زيادة الرغبة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكريات.

زيادة الشعور بالعطش والجوع.

زيادة عدد مرات التبول.

زيادة الوزن دون أسباب واضحة، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

ظهور بقع جلدية داكنة خاصة خلف الرقبة ومفاصل الأصابع.

أهمية تناول الغذاء الصحي

وتجنبًا لتفاقم الوضع للأسوأ، نصح استشاري أمراض السكر، بضرورة اتباع مجموعة من العادات عند ظهور أعراض مقاومة الأنسولين؛ أهمها تناول نظام غذائي صحي متوازن، يحتوي على الدهون الصحية والفواكه والخضروات وكميات كافية من البروتين مع أهمية ممارسة الرياضة بانتظام للتخلص من الوزن الزائد والحصول على قسط كاف من النوم.