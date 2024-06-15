وزير المالية: 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023-2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا أنه جرى توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

زيادة دعم المواد البترولية

قال الوزير في بيان، إنه جرى توجيه 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة في معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

تحسين أجور العاملين بالدولة

أضاف أنه جرى توجيه 32 مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.