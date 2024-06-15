آراء الأئمة الأربعة حول وقت رمي الجمرات.. و«البحوث الإسلامية» يحسم الجدل

استعرض مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، آراء الأئمة الأربعة حول وقت رمي الجمرات بعد تلقي عدد من الأسئلة من قبل المواطنين بخصوص هذا الأمر، خاصة أنّ رمي الجمرات أحد الشعائر الأساسية في الحج، ويجسد فيها الحاج رمزية مقاومة الشيطان والشرور.

وقت رمي الجمرات

وبخصوص وقت رمي الجمرات، أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الفقهاء تفاتوا في تحديد الوقت الأمثل لبداية رمي جمرة العقبة يوم النحر، مما أدى إلى وجود رأيين رئيسيين وهما كالتالي:

القول الأول: طلوع الفجر

يعتبر المذهبان الحنفي والمالكي، أنّ وقت الرمي يبدأ من طلوع فجر يوم النحر، ويدعو هذا الرأي الحجاج إلى الانتظار حتى الفجر لبدء رمي الجمرات، ما يتيح لهم الاستفادة من الليل في الراحة والتهيؤ لمناسك اليوم التالي.

القول الثاني: منتصف الليل

يرى الشافعية والحنابلة أنّ وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر، وفقًا لهذا الرأي، يمكن للحجاج بدء الرمي فور حلول منتصف الليل، مما يخفف الازدحام ويتيح للحجاج الأضعف والنساء فرصة الرمي في وقت أقل ازدحامًا.

3- القول المختار

وتتبنى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القول بأنّ الرمي يبدأ من منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة، مستندة إلى الأحاديث النبوية التي تدعم هذا التوقيت ومنها:

1. حديث أم سلمة: روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أم سلمة برمي جمرة العقبة قبل الفجر ثم الإفاضة.

2. رواية القاسم بن محمد: ذكر أنّ عائشة رضي الله عنها، تمنَّت لو استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعلت سودة، لترمي الجمرات ليلًا وتتجنب الازدحام، إذا كانت ثقيلة وبطيئة الحركة.

الحكمة من الرمي بعد منتصف الليل

وأوضح المجمع أنّ الوقت بعد منتصف الليل يعتبر جزءًا من النهار المقبل، ما يجعل الرمي في هذا الوقت مشروعًا كما هو الرمي بعد طلوع الفجر.