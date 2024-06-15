كيف تحصل على تمويل بنكي لشراء صكوك الأضاحي؟

يفضل بعض المواطنين صكوك الأضاحي في عيد الأضحى، الأمر الذي يتميز بإمكانية الوصول إلى عدد أكبر من الناس لا يعرفونهم ولا يمكن أن يصلوا إليهم، ومن جانبها بدأت البنوك خدمة تقسيط صكوك الأضاحي تسهيلًا على العملاء، ومن الشروط الأساسية للحصول على هذا التمويل، أن يكون العميل حائزًا على بطاقة ائتمان.

وتحث البنوك عملاؤها على ضرورة سداد أول دفعة قبل يوم 25 أغسطس، وهو الشهر الثالث من تاريخ شراء الصك، ويجب على العميل الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان حصوله على التمويل بسهولة وسلاسة.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية عدة طرق مختلفة مثل المحافظ الإلكترونية، أو تطبيقات البنوك، أو تطبيق «إنستا باي»، أو من الفروع المتاحة للبنوك التي تقدم صكوك الأضاحي، وذلك وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

أسعار صكوك الأضاحي بالبنوك المتعاقدة مع بنك الطعام

وتتراوح أسعار الأضاحي بالبنوك المتعاقدة مع بنك الطعام، مثل البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد، بين 6 ألاف جنيه للحوم المستوردة و9400 جنيه للحوم البلدية.

أسعار صك الأضاحي البلدي

وتتفاوت أسعار صك الأضاحي البلدي بين 9700 و11758 جنيهاً للصك، بينما كانت بين 7750 و8550 جنيهاً خلال العام الماضي، حسب القوائم السعرية المعلنة في أربع جمعيات خيرية كبرى في مصر.

يتضمن صك الأضحية للعجل البلدي 7 صكوك بقيمة 67900 جنيه، بينما يتضمن صك العجل المستورد 7 صكوك بسعر 44100 جنيه، وتتولى الجمعيات إلى جانب بنك الطعام المصري عمليات الذبح والتوزيع بالنسبة لصك العجل البلدي داخل مصر خلال أيام العيد.

أما بالنسبة للعجول التي يتم ذبحها في الخارج وفقاً للشريعة الإسلامية، غالباً ما تذبح في دول "الهند أو أستراليا أو السودان" بحضور ممثل للجمعية الخيرية أو بنك الطعام.

صكوك الأضاحي للمصريين في الخارج

صكوك الأضاحي للمصريين في الخارج يتم شراؤها إلكترونياً عبر حساب بنكي مخصص لذلك ببنك مصر وتتراوح أسعار صك الأضاحية البلدي بين 8500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد 6000 جنيه، ويتم التحويل بالعملة المعادلة سواء بالدولار أو اليورو.