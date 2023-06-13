طرق الحصول على صك الخير لشراء الأضاحي من مؤسسة حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «صك الخير» لشراء صكوك الأضاحي، لتوزيعها على الفئات المستحقة خلال فترة الأعياد وذلك في جميع القري والمحافظات والاحياء والنجوع البعيدة الذى تتواصل معها المؤسسة بشكل دائم ومستمر على مدار العام، وذلك في إطار في الخدمات المتواصلة التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة، وبمناسبة اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

طرق الحصول على صك الخير من حياة كريمة

خصصت مؤسسة حياة كريمة عدة طرق للتسهيل على الراغبين في المشاركة وشراء صك الخير وإيصالها لمستحقيها خلال عيد الأضحى وذلك من خلال كل من:-

- الاتصال على 01222235554، ويصل مندوب المؤسسة للراغبين في أي مكان على مستوي الجمهورية.

- الشراء من خلال البنوك على رقم حساب 45004500.

- الشراء من خلال الموقع الاليكتروني للمؤسسة على الرابط الإليكتروني.

- الشراء أيضًا من خلال خدمات فوري.

في نفس السياق، أعلنت وزارة الأوقاف، عن عدة طرق لشراء صكوك الأضاحي الذى طرحتها مؤخرا للراغبين من المواطنين، قبل بداية عيد الأضحى.

طرق الحصول على صك الأضاحي من وزارة الأوقاف

- من خلال مندوبي الوزارة من خلال الأرقام التالية: 01015711280-01146702020- 01552563217-01223344789.

- عبر الحسابات البنكية للراغبين وهي كالتالي:

- حساب البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9

- حساب ‏بنك مصر: 1400001009999999

‏- حساب البنك الأهلي: 0013070465285400014

- حساب ‏البنك الزراعي المصري: 919002000155711006

‏- البريد المصري على حساب: 0163600034039818

- خدمة فوري: كود 92791 للحوم السودانية.

- خدمة فوري: كود 92792 للحوم البلدية.

أسعار صك الأضحية من وزارة الأوقاف

- اللحوم البلدية 4 آلاف جنيه.

- اللحوم السودانية نحو 2500 جنيه.