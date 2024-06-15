تفاصيل إزالة الجيش الأمريكي للرصيف العائم بسواحل غزة

يستعد الجيش الأمريكي لإزالة رصيفه الإنساني بشكل مؤقت قبالة ساحل غزة بسبب الظروف البحرية المتوقعة، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية» تصريحات مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، بزعم سوء الأحوال الجوية.

من المرجح أن يتم نقل الرصيف إلى ميناء أشدود الإسرائيلي

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية فإن الرصيف العسكري الأمريكي العائم قبالة غزة استأنف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد تعليقه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المرجح أن يتم نقل الرصيف إلى ميناء أشدود حتى تتحسن ظروف البحر.

بدأت المساعدات بالوصول عبر الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة في 17 مايو، وقالت الأمم المتحدة إنها نقلت 137 شاحنة مساعدات إلى المستودعات، حوالي 900 طن متري، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 28 مايو أنها أوقفت العمليات حتى يمكن إجراء الإصلاحات.

وقالت الأمم المتحدة في تصريحات على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إنها لم تستأنف بعد نقل المساعدات من الرصيف إلى مستودعات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مضيفًا «لا يزال زملاؤنا الأمنيون يعملون لضمان إعادة تهيئة الظروف الآمنة للعمل الإنساني».