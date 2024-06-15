عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة «تتحبي»

طرح الفنان عمرو دياب ثاني أغانيه الجديدة بعنوان «تتحبي»، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعدما طرح أغنية جديدة بعنوان الطعامة منذ يومين.

عمرو دياب يطرح أغنيتة الجديدة

وتعاون الفنان عمرو دياب فى أغنية «تتحبي» مع الشاعر تامر حسين، والأغنية هى من ألحان وتوزيع محمد يحيي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتقول كلماتها:

الدلع يِتشال له ناسه

والهّنا بقىّ ليكى حصري

والجمال أنتى أساسه

حاصري قلبى وعينى حاصري

مش ها أبالغ ف المزايا

مش ها أعِد وأقول ياعينى

شوفى نفسك ف المرايا

شوفي وإنتى حاتُعذُريني

تتحبى .. تتعشقي

أه حرام تتعبى أو تشقي

تتهني .. تتمني

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح منذ يومين أغنية أخرى بعنوان الطعامة والتى تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد ابراهيم وميكس وماستر أمير محروس وتم طرحها على موقع يوتيوب.