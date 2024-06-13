عمرو دياب يتصدر تريند «يوتيوب» و«إكس» بأغنيته الجديدة «الطعامة»

تصد~ر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فور طرح أغنيته الجديدة «الطعامة» والتي صدرت عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ومن ناحية أخرى، تصدرت الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس فور طرحها ليصبح هاشتاج «عمرو دياب الطعامة» الأكثر تداولًا عبر الموقع عقب طرح الأغنية مباشرة.

أغنية الطعامة كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب حفلًا كبيرًا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري.

وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وأن الحفل يعد الأضخم في لبنان هذا الصيف.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرًا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

فيما أعلنت الجهة المنظمة للحفل في وقت سابق عن نفاد جميع تذاكر الحفل عقب طرحها بساعة واحدة.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو، إذ أعلنت الجهة المنظمة عن إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي، والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.