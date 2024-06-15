 هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

يوم عرفة له أهميته بالغة وفضل عظيم، حيث يكون القلب والروح في أعلى درجات الانتظار والتواضع أمام الله العظيم، وتتجلى أهمية صيام هذا اليوم في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صومه يكفر ذنوب سنتين، إحداهما ماضية والأخرى قادمة، ولذلك ينشغل الكثيرون بمعرفة هل عدم صيام يوم عرفة حرام أم لا؟

هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟

وحول الحديث عن هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ أكد مجمع البحوث الإسلامية بأن صيامه يحمل ثواباً عظيماً ولكنه سنة مؤكدة عن النبي الكريم وليس فريضة، ورغم ذلك يجب على المسلمين صوم ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أبو قتادة رضي الله عنه: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وفقاً لصحيح مسلم.

هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟

وحول الحديث عن هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟ أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، مع التنبيه على أنه يكره للحاج إذا كان يؤثر على قدرته على الوقوف والدعاء.

حكم الإفطار يوم عرفة

وأكدت دار الإفتاء أهمية هذا الصيام في تكفير الذنوب، استناداً إلى تأكيدات النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبع السنة بصيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، إضافة إلى صيام أول اثنين من كل شهر، وصيام يوم الخميس، كما روي عن أزواجه وأصحابه.