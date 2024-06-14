قبل ساعات من بدايته.. تعرف على دعاء نية صيام يوم عرفة

ساعات قليلة ويبدأ يوم عرفة وهو واحد من خير أيام العام، وفيه يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادة، والصيام واحد من أهم العبادات في ذلك اليوم، لذا يقبل ملايين منهم على صيام هذا اليوم حتى ينالوا الثواب، والكثير يرغب في معرفة دعاء نية صيام يوم عرفة.

دعاء نية صيام يوم عرفة

دعاء نية صيام يوم عرفة من الأدعية التي يهتم الكثير من المسلمين لمعرفتها، وبحسب دار الإفتاء المصرية، يقول المسلم في هذا الدعاء: «اللهم نويت صيام يوم عرفة، وأكدت أن صيام يوم عرفة من الأعمال المستحبة وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى كل مسلم أن يحرص عليه».

وأوضحت «الإفتاء» في بيان، أنه عند ترديد دعاء نية صيام يوم عرفة، يمكن بعدها أن يقوم العبد بترديد ما يشاء من الدعاء، وأن يدعوا لنفسه وأهله وأحبته بخير الدنيا والأخرة، ومن الأدعية في هذا الإطار على سبيل المثال:

- اللهُمَّ إني أسألك إيماناً دائماً يباشر قلبي، وأسألك يقيناً صادقاً حتى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي.

- اللهُمَّ أعطني إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

- اللهُمَّ إني أنزل بك حاجتي و إن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور.

نية صيام يوم عرفة

وبالحديث عن دعاء نية صيام يوم عرفة، فقد ورد لدار الإفتاء سؤال نصه: «ما حكم نية صوم يوم عرفة قضاءً قبله بأسبوع؟ فأنا كنتُ قد نويتُ صيام يوم عرفة قضاءً قبله بأسبوع، ثُمَّ في ليلةِ الصوم نَسِيتُ نية القضاء التي كنت عقدتُها قبل أسبوعٍ، ونويتُ صوم عرفة نَفْلًا، فهل يُجْزِئ هذا الصَّوم عن القضاء؟».

وبخلاف دعاء نية صيام يوم عرفة، أجابت «الإفتاء» عن السؤال سالف الذكر في فتوى رسمية عبر موقعها، أوضحت من خلالها أنه لا يُجزئُكَ صوم يوم عرفة عن القضاء بالنية السابقة، وإنما يقع نفلًا كما نويتَ في ليلة الصوم؛ لأن وقت النية يبدأ من غروب شمس ليلة الصوم، ولا يصح عقد نية صوم يوم مُعيَّن قبل دخول ليلته؛ لأنَّه قَبْل دخول الليلة ستكون النية مُتقدِّمة عن وقتها، فلا تنعقد أصلًا.