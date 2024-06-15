ما أفضل وقت لاستجابة الدعاء في يوم عرفة؟.. «الإفتاء» تحددها

يكثر المسلمون حول العالم من الدعاء والذكر والتلبية في يوم عرفة، فهو من الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، لكن ما أفضل وقت لاستجابة الدعاء في يوم عرفة؟

أفضل وقت لاستجابة الدعاء في يوم عرفة

وعن أفضل وقت لاستجابة الدعاء يوم عرفة، نشرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، فتوى عبر موقعها الرسمي، توضح أن يوم عرفة فيه عتق من النار، كما أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام، مشيرة إلى ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ».

ولفتت «الإفتاء» إلى أن هناك بعض التوقيات التي تأتي ضمن أفضل وقت لاستجابة الدعاء في يوم عرفة يستحب أن يحرص المسلم على الإكثار من الدعاء خلالها، وهي كالتالي:

أفضل وقت لاستجابة الدعاء في يوم عرفة وأهمية التقرب إلى الله

1- الدعاء مستجاب في السجود.

2- الدعاء عند صلاة قيام الليل.

3- الدعاء مستجاب عند الأذان.

4- الدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوبات.

5- الدعاء مستجاب للصائم وعند الإفطار.

6- الدعاء مستجاب بعد ذكر «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

وأكدت في حديثها عن أفضل وقت لاستجابة الدعاء في يوم عرفة أن صيام يوم عرفة من السنن المؤكدة، ويستحب فيه أيضا الإكثار من الدعاء، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ.. أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ .. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، وأضافت أن هذا اليوم من الأيام المباركة، ولا بد على العباد استغلاله بالشكل السليم في الأعمال الصالحة، من خلال الإكثار من عبادات التنفل والتقرب إلى الله، كالدعاء والصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وغيره.