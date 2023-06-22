خير الدعاء دعاء يوم عرفة.. «الإفتاء» توضح الصيغة الأفضل لليوم المقدس

يحاول المسلمون التقرب من الله عز وجل بكل الطرق من خلال ترديد الدعوات في يوم عرفة المبارك، والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه لأنّه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، لذا يبحث الكثيرون عن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

وحول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فأكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ هناك العديد من الصيغ التي من الممكن أن يرددها المسلم في يوم عرفة، ومنها ترديد قول النبي: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، كما أوضحت الإفتاء ان قد ورد عن النبي الكريم في حديثه الشريف: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ».

وعن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فإن النبي الكريم قد أوصى بترديد هذا الدعاء أيضا وهو:«لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، والنَّبيَّ صلَّ اللهُ عليه وسلَّم قال: «خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ يَومِ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّون من قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

فضل صيام يوم عرفة

ويعتبر يوم عرفة من أهم وأعظم الأيام عند الله عزوجل لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

وتستعرض الوطن بعض الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها في يوم عرفة على سبيل المثال لا الحصر ومنها:

- «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةِ حسنة وقِنا عذابَ النَّارِ».

- «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبنِ والبخلِ، والهرمِ، والقسوةِ، والغفلةِ، والعيْلةِ، والذلةِ، والمسكنةِ، وأعوذُ بك من الفقرِ والكفرِ، والفسوقِ والشقاقِ والنفاقِ، والسمعةِ والرياءِ، وأعوذُ بك من الصممِ، والبُكمِ، والجنونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وسيِّئِ الأسقامِ».

«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللهم اغفر لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللهم اغفر لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ».

«اللهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».