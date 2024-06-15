تعرف على موعد صلاة الجنازة على الفنان السوري فؤاد حميري

أعلنت أسرة الفنان السوري فؤاد حميري، التفاصيل الخاصة بتشييع جثمانه، وذلك من خلال منشور شاركه أحد أفراد عائلته عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد صلاة الجنازة على الفنان السوري فؤاد حميري

وجرى تحديد موعد صلاة الجنازة لتكون اليوم السبت بالقاهرة، في مسجد التوحيد بمنطقة صيدناوي في العاشر من رمضان.

وسيكون موعد تلقي عزاء الفنان فؤاد حميري، اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد السيد علي العاصي بمدينة الرحاب.