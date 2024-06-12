موعد ومكان جنازة والد الفنان محمد صلاح آدم

كشف الفنان محمد صلاح آدم، تفاصيل عزاء وجنازة والده، الذي أعلن وفاته مساء اليوم، عبر صفحته على «فيسبوك»، إذ كتب: «أبويا مات.. الله يرحمك ويحسن إليك زي ما أحسنت لي».

وحدد صلاح آدم، في منشور آخر منذ قليل، موعد ومكان الجنازة، مدونا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج صلاح هاشم، وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد العمري، والمدافن في العامود الباب الأوسط، والعزاء ليلا بعد صلاة المغرب بمضيفة المنارة القاعة الأولى بالإسكندرية».

وأضاف: «اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم».