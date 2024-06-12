موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء المنتج فاروق صبري

تقام صلاه الجنازة على جثمان المنتج فاروق صبرس رئيس غرفة صناعة السينما اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، حيث يشيع الجثمان من مسجد مصطفى محمود، ويقام العزاء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك حسبما أعلنت أسرة الراحل، والتي طالبت وسائل الإعلام بعدم تصوير الجنازة.

وفاة فاروق صبري

أعلن الفنان خالد سرحان منذ قليل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وفاة السيناريست والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، بعد تعرضة لوعكة صحية الأسابيع الماضية.

وكتب خالد سرحان قائلا: «بمزيد من الحزن والأسي أعزي أخي وصديقي المنتج وليد صبري، في وفاة والده الكاتب الكبير رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري».