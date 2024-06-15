محافظ الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى.. شواطئ وصحة ومرافق

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التجهيزات النهائية، في إطار استعداد الأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وفق بيان صادر عن المحافظة، كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق والمساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على أهمية انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أى حالات طارئة.

ووجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، ومراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق.

رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات الإسكندرية

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة.

كما وجه مسئولي المرور والنقل العام والمواقف، بتكثيف حملاتهم والتنسيق فيما بينهم لمراجعة موقف المواصلات العامة ومتابعة تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

استعدادات شواطئ الإسكندرية لعيد الاضحى

وأصدر المحافظ تعليماته للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.